En la noche de ayer, 26 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se jugó su última carta para aprobar la reforma tributaria del Gobierno, que busca recaudar $16,3 billones. Logró que la Comisión Cuarta de la Cámara rompiera el quórum y se levantara la sesión, y que la votación decisiva se aplazara hasta la próxima semana.

Con eso, Benedetti logró tiempo para intentar voltear algunos votos, en especial los de las comisiones económicas del Senado, en donde tienen las fuerzas en contra. Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W los senadores Carlos Meisel, del Centro Democrático, y Aída Avella, del Pacto Histórico.

Meisel aseguró: “este Gobierno necesita tiempo para comprar algún voto de algún congresista que no tenga claro lo que está planteando la tributaria. Y me duele, porque la senadora Aída siempre ha hablado de honestidad, y claramente compartimos con ella este propósito”.

Y de hecho, dijo que llas comisiones de Cámara le “alcahuetean al Gobierno y al ministro Benedetti. Porque aplazan la votación de la tributaria, pues saben que no tienen los votos”.

“Si ellos hubiesen querido hacer un debate democrático, anoche hubiesen llamado a las comisiones económicas de Senado, donde teníamos los votos para hundirla y no lo hicieron, y el presidente de las comisiones económicas, Wilmer Carrillo, muy mal se comportó haciéndole el juego al Gobierno”.

Le puede interesar: Debate en las comisiones económicas por la reforma tributaria

Por su parte, Avella señaló que la oposición se ha ausentado de las reuniones de coordinadores y ponente: “No aparecen nunca en las reuniones de coordinadores y ponentes. Se trabaja intensamente en estas comisiones, pero llegan es exactamente a la plenaria a hablar cosas que a lo mejor ya no están y que se necesita, de todas maneras, estar muy informado”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Benedetti logrará voltear votos en el Congreso para aprobar la tributaria? Debaten congresistas 09:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: