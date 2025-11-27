La W RadioLa W Radio

Actualidad

Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

Gustavo Bolívar conversó con La W sobre la reciente sobre la sanción del CNE por violación de topes en la campaña ‘Petro Presidente 2022’, y las consecuencias que esto puede generar en las elecciones.

Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

05:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gustavo Bolívar | Foto: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

05:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad