¿Campaña Petro recibió financiación irregular o CNE emitió decisión política? Debaten Jota Pe y Pacto
Eduardo Noriega y ‘Jota Pe’ Hernández debatieron en La W sobre la sanción del CNE por violación de topes en la campaña ‘Petro Presidente 2022’.
Eduardo Noriega y Jota Pe Hernández | Fotos: Suministradas
