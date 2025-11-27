CNE está al servicio de la oposición: Dagoberto Quiroga por sanción a campaña y $500 millones de Fecode

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por la violación de topes de financiación en más de $3.500 millones. Igualmente, por la supuesta financiación de fuentes prohibidas por parte de Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Ingenial Media.

Las omisiones de los gastos en la primera vuelta tendrían que ver con la supuesta donación de Fecode por $500 millones, que habrían entrado a la campaña a través del partido Colombia Humana, motivo por el que La W conversó con Dagoberto Quiroga, quien al momento de los hechos era representante legal del partido.

“Yo sí lo reporté, lo presenté en las cuentas de Colombia Humana, hay evidencia. Varias veces he explicado que fue una donación del Comité Ejecutivo de Fecode a la campaña, pero la campaña no la recibió. Luego le pedí a Fecode que autorizara ese auxilio para Colombia Humana, para el partido, no fue reportado en la campaña porque no se recibió allá, fue una donación para la Colombia Humana y así se reportó al CNE”, explicó Quiroga.

Es importante destacar que en el portal de Cuentas Claras se registró esta donación como “recibida para el funcionamiento y financiación de la campaña del candidato avalado por el movimiento político Colombia Humana”, es decir, Gustavo Petro.

Sobre esto, Quiroga aseguró que “una cosa es el partido y otra cosa es la campaña. La campaña tiene su gerente, lleva su contabilidad, igual que los partidos políticos, que llevan sus cuentas, para atender las funciones y las responsabilidades del partido”.

¿El CNE está actuando de forma transparente?

El exsuperintendente, Dagoberto Quiroga, aseguró en La W que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no estaría sancionando irregularidades sino actuando en concordancia con “apreciaciones” de la oposición.

“Sabemos que actuamos de buena fe, la decisión del Consejo Nacional Electoral es un acto administrativo porque es un ente administrativo, no es un ente judicial (…) Que no hayamos avanzado en el cambio no es culpa del presidente Petro, sino de la oposición que se ha venido generando. El CNE está representando a la oposición, esta haciendo oposición, el sector progresista tendrá dificultades en la participación electoral”, concluyó.

