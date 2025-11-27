“Entre el 2018 y el 2023 entraron 17 billones de pesos que no se ven”: Carlos Carillo, director UNGRD

El director de la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres, Carlos Carrillo, habló en La W sobre solicitud para llevar a cabo las audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por la presunta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o UNGRD.

Carrillo aseguró que la corrupción en la entidad que dirige viene de gobiernos anteriores " yo siempre he tenido la sensación de que Olmedo López casi que llegó a ser un empalme tras los 6 meses que estuvo Javier Pava, llegó a romper con el pasado, pues como se entendía que iba a ser un gobierno del cambio".

La llegada del exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, se da en una figura de encargo, antes de que Olmedo López llegara a la dirección de la entidad: “yo siempre he creído que el ministro Velasco probablemente se quería quedar, pero ante la oferta del Ministerio del Interior se va y cuando Olmedo llega, pues él empieza a hacer el empalme con la con la UNGRD del Gobierno de Iván Duque”.

Frente a la cuánto asciende la reparación económica que deberán hacer los exministros que serán imputados el director afirmó que la cifra es aún desconocida " hacer un balance global es algo en realidad muy difícil porque solamente se puede hablar sobre los temas en los que la justicia efectivamente ha concluido que hubo un sobrecosto", sin embargo, aseguró que entre los dos gobiernos la entidad ha tenido un presupuesto de 17 billones de pesos que no se vieron ejecutados.

Preocupaciones en el Fondo de Adaptación

Carlos Carillo también aseguró que en Fondo de Adaptación, entidad que responde al Ministerio de Hacienda, entra a ser una ficha clave en ese entramado.

Añadió que durante 2024 “no se podía nombrar a nadie porque, según el discurso de Ricardo Bonilla, el presidente había dicho que ahí no se podía nombrar porque ganaban mucha plata”, planteamiento que calificó como “un argumento bastante peregrino”, y sostuvo que solo pudo empezar a nombrar en marzo, pero “las echaron a todas cuando llegó la señora Rojas”.

