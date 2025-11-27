Coronel Antonio Tejero en medio del golpe de Estado en España 1981. Foto: Getty Images

Imperdible testimonio de guardia que participó en golpe de Estado en España en 1981

Manuel Martínez fue guardia civil que participó en el intento de golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo acerca de la serie ‘Anatomía de un instante’, una producción que revive los momentos de tensión y angustia que se vivió en ese momento.

Inició destacando que la serie es “un reflejo fiel de lo que era la sociedad española en esos momentos”.

El relato

Contó que ese día, él y sus compañeros son sabían nada, pues se les dijo que iban a contener una situación en el Congreso.

“Eso fue muy traumático. Llegamos en el último autobús y cuando entramos subimos a lo que era la parte de invitados, nos asomamos y vimos lo que había abajo: la figura del teniente Tejero era muy reconocible. Nos dimos cuenta que no íbamos a ir allí como nos había dicho. Pensamos que eran comandos de ETA disfrazados y tenían tomado el parlamento”, expresó.

“Le dije a mis compañeros, no son los de ETA, somos nosotros y estamos dando un golpe de Estado”, añadió.

Asimismo, comentó que al entrar al recinto escucharon disparos: era el enfrentamiento del teniente Tejero y el teniente general Gutiérrez.

Aseguró también que los militares se sintieran confundidos con la dimisión casi instantánea de Adolfo Suárez: “no pensaban que lo hiciera tan rápido, querían hacer un golpe de estado en todas las condiciones”.

Señaló también que la verdad del golpe de Estado en 1981 aún no se conoce, pues está resguardada como “secreto de Estado”. +

“España se ha caracterizado porque ha habido muchos golpes de Estado en su historia, es la mala utilización de funcionarios públicos que tienen el uso exclusivo de las armas para revertir el orden constitucional. Nunca ha mejorado la vida de las personas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: