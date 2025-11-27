Reforma pensional no se puede hacer a las patadas: exministro Wilson Ruiz pide no salvar el proyecto

En entrevista con La W, el exministro de Justicia y exmagistrado Wilson Ruiz se refirió a la nueva posibilidad que se ha abierto en la Corte Constitucional para que la reforma pensional sea devuelta al Congreso de la República por segunda vez, para que, de esa manera, se subsanen totalmente los vicios de trámite.

Para Ruiz, dicha propuesta es inviable. En su criterio, sería darle otra oportunidad a la bancada de gobierno para seguir desconociendo los procedimientos legislativos, por lo cual para el exministro la reforma no se debe salvar, tiene que ser declarada inexequible, además porque es técnicamente débil, y fue aprobada “a las patadas”.

“Una cosa en mi concepto es reconocer la urgencia, y otra muy distinta es aceptar una reforma improvisada que en vez de corregir el problema va a terminar destruyendo el sueño de millones de trabajadores que esperan una pensión, yo diría, justa por décadas de esfuerzo” dijo el exministro.

El exmagistrado y exministro de hecho recomendó que el proyecto de ley sea presentado de ceros y logre abarcar la gran mayoría de consensos, al rescatar eso sí, que se requiere una reforma al sistema de pensiones.

“Yo creo que amenaza con hacer aún más difícil que un colombiano promedio pueda siquiera aspirar a pensionarse algún día en nuestro país. Y te lo digo porque es una mala, digamos, reforma, puede ser peor que ninguna y por eso insisto, este proyecto de replantearse de cero” señaló Ruiz.

Asimismo, agregó que en su concepto “esa violación del procedimiento no es un error en mi concepto, es la prueba de que querían imponer un proyecto a cualquier costo, incluso, recordémoslo, por encima de las reglas más básicas de nuestra democracia legislativa”.

