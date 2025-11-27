El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se nos salió de las manos el tema: alcalde de El Patía, Cauca tras atentado en vía Panamericana

El municipio de El Patía, al sur del Cauca, atraviesa una crisis de seguridad por los constantes ataques con explosivos por parte de grupos ilegales registrados tanto en la vía Panamericana, como en las cabeceras municipales y zonas rurales.

Además de temor y zozobra la situación ha dejado a víctimas mortales y civiles lesionados.

El alcalde local encargado, Óscar Piamba, en entrevista con La W reportó que en los últimos meses han tenido lugar por lo menos seis ataques.

“Se nos salió de las manos el tema”, dijo el mandatario quien agregó que un carro bomba que estallé en la vía Panamericana altera el orden público en su totalidad.

Piamba, resaltó que, a pesar de las alertas tempranas y los llamados recurrentes al Gobierno nacional, la respuesta institucional ha sido “insuficiente y poco oportuna”

También manifestó que ante la recurrencia de los ataques la capacidad de respuesta municipal fue superada. Además, destacó que los seguimientos virtuales no son suficientes para proteger a la población.

Finalmente, el alcalde encargado puntualizó que no está de acuerdo con la propuesta de reforzar la ofensiva militar, con posibles bombardeos a grupos armados al margen de la ley. “Eso solo recrudecería el conflicto”, dijo e hizo un llamado para avanzar en acuerdos mínimos que permitan desescalar la violencia y garantizar la seguridad de la población civil.

