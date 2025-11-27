Soluciones W: Penagos Hermanos potencia el sueño de un joven cunicultor de Cundinamarca

En el campo colombiano, los grandes sueños suelen nacer de lo pequeño. Así es la historia de Nelson Sanjuán, un joven de 19 años de Silvania, Cundinamarca, que llegó a La W con la esperanza de dar un paso más en su proyecto de cunicultura.

“Mi proyecto es de cunicultura. Tengo 120 conejos en el municipio de Silvania”, contó al aire. Nelson explicó que su mayor dificultad está en el costo de la alimentación, un reto que enfrentan a diario los pequeños productores. Por eso pidió ayuda para obtener dos máquinas: un molino de martillos y una peletizadora. Ambas le permitirían procesar sus propios insumos y tecnificar su emprendimiento.

El sueño de Nelson no nació por casualidad. Se gestó en su colegio salesiano, donde se graduó como técnico agropecuario. “Terminé con un proyecto de conejos en el colegio que presenté en grado once. Me gustó mucho la idea de los conejos y decidí continuarlo en mi casa”, recordó emocionado. Hoy vive con su mamá y su abuelo, quienes han sido su apoyo constante en este camino.

Para responder a este llamado, Soluciones W contactó a Penagos Hermanos, una empresa colombiana con más de 125 años dedicada a la maquinaria para el campo. Su gerente comercial agrícola, Ricardo Bustamante, fue el encargado de darle buenas noticias a Nelson.

“Por parte de Penagos Hermanos queremos informarte que vamos a donarte un equipo TP8, un triturador-picador de martillos”, anunció al aire. Con esta máquina, Nelson podrá triturar soya, procesar forrajes verdes y suplementar la dieta de sus conejos mientras consigue la peletizadora que también necesita. “Es un buen complemento”, añadió Ricardo.

El equipo, valorado en aproximadamente dos millones y medio de pesos, representa un impulso clave para el crecimiento del emprendimiento. Para una familia que ha luchado para sostener un negocio rural desde cero, este apoyo marca un antes y un después.

Nelson recibió la noticia con gratitud. “Quería agradecerles a Soluciones W por ayudarme, porque siempre el tema de la alimentación es bastante complejo”, dijo. Y entre la conversación sobre maquinaria e insumos, hubo espacio para una sonrisa: cuando le preguntaron si les ponía nombre a sus conejos, respondió que sí. Algunos se llaman Carlos, Ana y Titánica. “Son los más viejitos”, contó con orgullo.

Desde su sede en Piedecuesta, Santander, Penagos Hermanos reiteró su compromiso con los pequeños productores del país, recordando que ellos también comenzaron como un emprendimiento familiar y hoy son una empresa referente para el agro colombiano.

Gracias a esta Solución W, Nelson podrá fortalecer su producción, reducir costos y seguir construyendo el sueño que comenzó en un salón de clases.

