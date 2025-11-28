El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Aquí están los reportes de operaciones sospechosas de la UIAF sobre alto funcionario de Ecopetrol

El lunes, 24 de noviembre, después de haber publicado una columna y un reporte que aludían al enriquecimiento injustificado de 7.000 millones de pesos de un funcionario de Ecopetrol, advertido por la Unidad de Información y Análisis Finaciero (UIAF); uno de mis colegas de W Radio me envió un video que le entregaron en Ecopetrol.

El video muestra al ingeniero Bernardo Forero Duarte sobre un background escenográfico azul, leyendo de un teleprompter su explicación sobre los reportes de la UIAF contra él. Es decir, es una grabación profesional.

Me llamó la atención que Ecopetrol, en lugar de investigar la conducta de Forero, pusiera a trabajar a su departamento de comunicaciones en su defensa.

Así es que le pregunté esa misma noche a Juan Pablo Pacavita, funcionario de prensa de Ecopetrol, si el mensaje era una comunicación oficial de la empresa. No hubo respuesta.

Ante la no respuesta de Pacavita, le hice la misma pregunta a Ricardo Roa, el cuestionado presidente de Ecopetrol, tampoco respondió.

Finalmente, se lo pregunté a Marcela Ulloa Beltrán, jefe de comunicaciones externas de Ecopetrol, quien afirmó que “es una declaración del trabajador”.

Ante eso le pregunté: “¿Es una declaración personal pero la distribuye el departamento de comunicaciones de Ecopetrol?”. No hubo respuesta.

La estructura de comunicaciones de la principal empresa del país fue puesta al servicio de Bernardo Forero Duarte, para que difunda su versión de unos reportes de la UIAF, los mismos reportes que la Presidencia de Ecopetrol engavetó.

Vea a continuación lo que dijo el ingeniero Forero Duarte sobre el aumento descomunal de su patrimonio que la UIAF notó y reportó:

Lo desconcertante es que este caballero no sea investigado a pesar de lo que tenemos a continuación.

El primero de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Forero Duarte de la UIAF, sobre las actividades de Forero Duarte, está fechado el 9 de septiembre de 2021 a las 12 del día. El ROS describe que se trata de “Delitos contra la administración pública” y “Posible Operación de lavado de activos”.

El reporte dice que desde 2017 se conocen denuncias sobre conductas de Forero Duarte, y textualmente señala que él y otro funcionario llamado Hernando Lozano Macías “presuntamente en reiteradas ocasiones ejercen presión y/o buscan alianzas con contratistas de la empresa con el fin de recibir dinero a cambio de asignaciones de contratos en procesos de licitación abierta (…) en Caño Sur, Rubiales y la ciudad de Neiva”.

Ese informe concluye diciendo que las actividades de Forero Duarte no han sido notificadas a otra autoridad y entrega los documentos de varias empresas mencionadas.

Hay un segundo reporte de operaciones sospechosas de la UIAF sobre el ingeniero Bernardo Forero Duarte. Es del 11 de marzo de 2024 a las 6:09 de la mañana. El documento dice que su temática es corrupción e indica: “La vicepresidencia corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol ha recibido, a través de la línea ética, 4 denuncias que refieren actos de corrupción, en concreto solicitudes de dádivas a contratistas (no se refiere valor exacto de la transacción) por parte del trabajador Bernardo Enrique Forero Duarte”.

Resalta que existían actividades sospechosas anteriores y dice que “se señala un posible favorecimiento por parte de Forero Duarte a la empresa REDO SAS. La empresa fue constituida en 2014 por el extrabajador de Ecopetrol Rubiel Ordóñez Rodríguez y se le han asignado un total de 35 contratos (…) por un valor aproximado a 67 mil millones de pesos”.

Dice también ese reporte que “al validar la información relacionada con el trabajador Forero Duarte se identificó que en el año 2016 FTI Consulting Colombia SAS (…) identificó una alerta de enriquecimiento sin justa causa por parte del señor Bernardo Forero Duarte. Tal informe fue trasladado a la Gerencia de Asuntos Disciplinarios de Ecopetrol quienes archivaron la investigación por prescripción”.

Es decir, a pesar de que existían esas alarmas desde 2016, el ingeniero Forero Duarte siguió en la compañía y ascendiendo.

Hay otro reporte del 29 de enero de este año, 2025, a las 2:50 de la tarde. Allí señalan que la Dirección Corporativa de Cumplimiento tiene en su poder una comunicación entre el ingeniero Forero y una empleada del Banco Pichincha, a quien él le confiesa que es el verdadero dueño de la Ladrillera El Encanto, aunque en papeles figure a nombre de su hermana Leidy Katerine Forero Duarte.

Toda esta información de la UAIF fue entregada en la mano al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien no solamente no hizo nada para investigar los presuntos actos de corrupción, sino que avaló el ascenso de Forero Duarte a vicepresidente regional de Ecopetrol y después a gerente general de Producción de Crudo.

En cambio, la UIAF le ha servido a Roa para rastrear financieramente a 6 miembros de la Junta Directiva que podían oponérsele o hacerle sombra.

Estos hechos, denunciados aquí y por la Unidad Investigativa de El Tiempo, motivaron la apertura de una indagación en la Procuraduría General de la Nación.

Escuche El Reporte Coronell en La W:

