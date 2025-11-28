Artista denuncia retiro irregular de obra simbólica para las víctimas del conflicto en Yarumal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el 2013 la artista Olga Inés Arango realizó una escultura llamada ‘Fuente de vida’, obra encargada por la Policía Nacional como parte de un proyecto de restitución para las víctimas del conflicto asociado al grupo armado conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

Esta pieza fue instalada en el parque Epifanio Mejía como símbolo de reparación y memoria histórica en Yarumal, Antioquia.

Lea también: Recuperan seis cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Córdoba

Sin embargo, en 2023, durante unas remodelaciones lideradas por la administración municipal, la obra fue retirada sin su autorización, ni ningún tipo de acuerdo o consulta previa.

Olga explicó en entrevista con W Radio que la ley 23 del 82, en el artículo 30, dice que los “derechos morales y de integridad prohíben retirar, intervenir o mover una obra sin intervención del autor”, motivo por el cual lleva haciendo un llamado para obtener respuestas, las cuales, presuntamente, no había recibido.

El alcalde de Yarumal, Cristian Céspedes, respondió que el movimiento se hizo en el marco de la remodelación del parque principal durante la administración anterior y cuando él se posesionó, continuaba el trabajo.

“Nosotros desde la alcaldía de Yarumal lo que hacemos es proponerle a la escultora la acción presupuestal que tenemos, que es cercana a los 40 millones de pesos. Sin embargo, hemos recibido una propuesta que escapa nuestras capacidades presupuestales”, expresó Céspedes, explicando que la intención de conciliar se ha hecho.

Ante esto, la artista se mostró inconforme por no haber tenido nunca la oportunidad de hablar directamente con el alcalde, ya que las conversaciones sostenidas hasta el momento se estaban realizando a través de un intermediario.

Le puede interesar: Mintrabajo anunció la creación de 15 mil empleos durante el posconflicto

Céspedes aseguró en los micrófonos de La W que se encargará de gestionar el encuentro personal con el objetivo de llegar a un acuerdo, pero deja claro que anteriormente se han presentado espacios para alcanzar un pacto.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Artista denuncia retiro irregular de obra simbólica para las víctimas del conflicto 10:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: