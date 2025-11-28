“Bogotá no puede ser pasiva, lleva 10 años observando”: Sec. de Hacienda por pico y placa los sábados

En los micrófonos de La W, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, salió al paso a las críticas que han hecho a la medida de pico y placa los sábados para los vehículos que no están matriculados en la capital, ya que muchos aseguran que es una medida que solo es para recaudar dinero.

“Lo que está pasando en los vehículos que llamamos automóviles, camperos, camionetas la diferencia entre el comportamiento de los híbridos y eléctricos versus los de combustible fósil, y ahí es donde hay que centrar la atención porque es donde hay una diferencia entre lo que ofrece Cundinamarca y lo que ofrece Bogotá”, dijo Cadena.

Y agregó: “pasa que la matrícula de Bogotá crece, como lo dijo, pero crece por los híbridos y los eléctricos, y el que entre 2024 y 2025, con corte octubre, pasaron de 16.000 a 28.000. También lo hacen en Cundinamarca, pasaron de 4.800 a 7.000. Y en esos casos de híbridos y eléctricos, ambas entidades territoriales les ofrecemos las mismas condiciones en el impuesto a nuestros contribuyentes.

Caso distinto es el de los combustibles fósiles. A octubre, Bogotá ha tenido una pérdida de más del 7% en la matrícula de vehículos de combustible fósil. Pasó de 15.600 a 14.500. En cambio, en Cundinamarca, esos mismos vehículos han aumentado casi un 20%. En lo corrido en 2025, Cundinamarca matriculó más del doble de vehículos de combustible fósil que Bogotá. ¿Y por qué sucede eso? Porque si bien en 2008, tanto Bogotá como Cundinamarca habían dicho, vamos a ir juntos y a eliminar unos descuentos que estábamos dando”.

Así mismo, la secretaria aseguró que Bogotá está dispuesta a analizar diferentes alternativas propuestas presentadas por la Gobernación de Cundinamarca, quien se han convertido en el primer crítico de esta medida.

“Todo es susceptible de revisarlo, de conversarlo. Lo que nosotros queremos es actuar bajo la norma que hoy existe con lo que hoy existe, él ha dicho Vayamos al Congreso de la República y modifiquemos la ley y hagamos que el 20% lo distribuyamos distinto. Todo eso es viable, lo que no es viable es que no hagamos nada hoy. Bogotá lleva 10 años observando de forma pasiva, como año a año la matrícula y, particularmente la de vehículos de combustible fósil, participa menos en la matrícula total y eso tiene unos impactos claros en las posibilidades de Bogotá de responderle a la ciudadanía frente a las inversiones crecientes que necesita la ciudad”, aseveró.

Otra de las medidas que estudia la Alcaldía por orden del mismo alcalde Carlos Fernando Galán es diferenciar a las personas que viven en municipios de Sabana de quienes matricularon su vehículo por fuera de Bogotá.

“Uno vive en un edificio, quienes viven en el edificio reciben visitas, unas visitas que vienen todos los días, otras visitas que vienen muy de vez en cuando y otras visitas que si acaso vendrán a una vez al año, todas bienvenidas, sin pagar la administración del edificio ni más faltado. Pero quienes vivimos en el edificio, por supuesto vamos a otros edificios, etcétera, pero pagamos nuestra administración en nuestro edificio. Entonces la instrucción que él nos ha dado es piensen cómo hacemos esto operativo”, ejemplificó la secretaria.

Y concluyó que “cuando él dijo eso yo me acordé una vez que yo fui de vacaciones a Villavicencio y tenía pico y placa, yo la verdad no me di cuenta y me dijo, mire, si usted me muestra que pagó el peaje, usted no está sujeta a pico y placa. Bueno, sería una opción, Bogotá no cobra el peaje de entrada, pero hay que buscar alguna manera para poder diferenciar quienes vivimos acá, estamos acá, usamos nuestras vías todos los días, queremos mejores vías”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Bogotá no puede ser pasiva, lleva 10 años observando”: Sec. de Hacienda por pico y placa los sábados 06:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: