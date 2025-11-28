“Centro Democrático podría tener dos candidatos en consulta de derecha”, confirmó José Obdulio Gaviria
José Obdulio Gaviria, una de las voces destacadas del Centro Democrático, confirmó en La W la posibilidad de enviar dos candidatos del partido a la consulta de la derecha.
11:24
José Obdulio Gaviria | Foto: Cortesía
