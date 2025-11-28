Enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo dejan varias personas muertas

Catatumbo

La comunidad del corregimiento de Filo el Gringo, municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo nortesantandereano, está reportando fuertes enfrentamientos desde horas de la noche de este jueves 27 y parte de la madrugada del viernes 28 de noviembre.

De manera preliminar, la misma comunidad ha reportado que al menos siete personas, presuntos combatientes, habrían perdido la vida en medio de estas confrontaciones.

Entre los fallecidos estaría uno de los comandantes del ELN en esta zona del país, conocido con el alias de “El Cuyo”.

Así mismo, se reporta que son varios los heridos que ha dejado esta acciones armadas entre las dos organizaciones ilegales.

La comunidad indica que ha vivido horas de zozobra y exigen la presencia de las autoridades para que se proteja a la población civil, en medio del fuego cruzado.