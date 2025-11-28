“Está autorizado y cuenta con los protocolos”: director de Policía responde por viaje a Marruecos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Está autorizado y cuenta con los protocolos”: director de Policía responde por viaje Marruecos

Este viernes, 28 de noviembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el general William Rincón, director de la Policía Nacional. Dentro de la conversación se refirió a su viaje a Marruecos en un Jet Embraer Legacy de la institución para asistir a la cumbre de Interpol en Marrakech, Marruecos.

El viaje a Marruecos

El general Rincón aseguró en su primera intervención que “es un vuelo autorizado, cuenta con todos los protocolos que se exigen para poder obtener la salida del vuelo”.

Lea también: Este es el plan de vuelo del avión de la Policía para costoso viaje a Marruecos

Así mismo, explicó: “La misma hora de vuelo que cuesta viajar Bogotá - Barranquilla, Bogotá - cualquier departamento en Colombia, es el mismo valor de la misma hora de vuelo con la que estamos empleando acá”.

En esa línea, el director de la Policía resaltó que “en este momento esa aeronave cuenta con un poco más de 100 horas disponibles en la línea Embraer. Están vigentes hasta el 31 de diciembre”.

“Si esas 100 horas no se utilizan, se van a perder y tendríamos un documento patrimonial”, reveló.

Afirmó, además, que en el viaje hay “11 oficiales, un componente de las diferentes áreas de Policía. Estamos hablando de Policía Judicial, Asuntos Internacionales, el jefe de Interpol, Narcóticos y otros uniformados que nos están representando en diferentes áreas acá”.

Costos del viaje

Además, se refirió a los costos del viaje, en donde dijo que “no incurren un gasto superior o mayor que genere un impacto. Vuelvo y repito, las horas de vuelo que se emplearon acá tienen el mismo costo de una hora de vuelo que se utiliza en nuestro país o en cualquier parte del mundo”.

Le puede interesar: La polémica por el uso de aeronave para viaje de director de la Policía a Marruecos

“Ahora, 100 horas que ya están compradas por parte de la Policía desde meses anteriores y que se pierdan por no utilizarlas, no. Viajamos 11 uniformados, los pasajes costaron un poco más de 140 millones de pesos, creo que no hay ningún detrimento”.

Presunta escala en Estambul, Turquía

Al general Rincón se le preguntó sobre una presunta escala en Estambul, Turquía. Lo cual negó.

“No, jamás, y nunca la tuvo tampoco”, aseguró.

Esto dijo la Policía Nacional:

Ampliar

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Viaje a Marruecos, 'Papá Pitufo' y alias 'Calarcá': los temas del director de la Policía, general William Rincón, en La W 18:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: