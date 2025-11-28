El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es el plan de vuelo del avión de la Policía para costoso viaje a Marruecos

Recientemente, se desató la polémica dentro de la Policía por el viaje del director, general William Rincón, a la cumbre de Interpol en Marrakech, Marruecos. A W Radio han llegado varias denuncias por el uso del Jet Embraer Legacy para el desplazamiento del oficial .

Así, la misma Policía Nacional se pronunció al respecto para dar claridad sobre el uso de la aeronave para ese costoso fin.

Por medio de un comunicado, la institución aclaró que el viaje “fue solicitado ante las autoridades competentes, tal y como registra en el plan de vuelo”.

¿Cuál fue el plan de vuelo?

Según mencionaron, el plan de vuelo de la aeronave era el siguiente:

“Salida de Bogotá D.C., parada en Barbados y en Cabo Verde, con destino final de Marrakech – Marruecos“, dijo la Policía.

Informaron, además, que la tripulación de ese viaje se encuentra al mando del teniente coronel “Julio Enrique Santos, piloto de la Policía Nacional de Colombia”.

Adicionalmente, dentro de la misiva explicaron que, teniendo en cuenta toda la normatividad aeronáutica, “no está permitido hacer un cambio de plan de vuelo, a menos, que sea un caso fortuito o fuerza mayor, como enfermedad, emergencia, muerte, meteorología, etc”.

¿Por qué se hizo el viaje?

Así mismo, la Policía hizo énfasis en que la “ única misionalidad, para la cual se hizo la planeación de este itinerario , es la representación de Colombia y sus capacidades de Policía en la 93ª Asamblea de la Interpol”.

Horas anuales de uso de aeronaves Embrarer

Por otro lado, comentaron el panorama de uso de aeronaves tipo Embrarer. Allí explicaron: “Acorde con la asignación de horas anuales y el uso de estas, a la fecha contamos con más de 100 horas disponible para la línea Embraer, las cuales están disponibles en la vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2025”.

Y finalmente y en concordancia con lo anterior, que “uso de este avión permite al director y la comitiva de la Policía Nacional de Colombia, un proceso de optimización y eficacia de tiempo y un nivel de seguridad de acuerdo con sus dignidades”.

Vea el pronunciamiento oficial de la Policía Nacional:

