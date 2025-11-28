General Rincón pidió abrir investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer caso ‘Calarcá’

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se refirió en diálogo con La W a la reciente investigación revelada por Noticias Caracol, titulada ‘Los archivos secretos de alias Calarcá’, la cual abrió un nuevo capítulo en la tensión institucional entre la Fiscalía y la Dijín.

Esto luego de que Luz Adriana Camargo, fiscal general, insinuara que la Policía Judicial habría tenido responsabilidad tanto en la filtración de la información como en la falta de celeridad en la investigación que adelanta la Fiscalía de Medellín.

En la entrevista se le planteó al director de la Policía la controversia generada por esas declaraciones y conocer qué información tenía sobre los señalamientos de la fiscal general y cuál era su posición respecto a la posibilidad de que la Dijín hubiese fallado en la custodia del material incautado o en la entrega oportuna de los informes al ente acusador.

El general Rincón explicó que desde primeras horas de la mañana había pedido un reporte detallado de lo ocurrido. Según aseguró, la Dijín le informó que todas las evidencias, es decir, un computador, varios celulares y memorias, fueron recibidas respetando la cadena de custodia.

“Cuando se habla de cadenas de custodia, es que hay una reserva y un debido cuidado de todas las diligencias que se generan allí. Esto también permite que haya una trazabilidad en el tratamiento de la información”, señaló.

De acuerdo con el director de la Policía, entre octubre de 2024 y junio de 2025 la Dijín entregó seis informes a la fiscal especializada que había ordenado la labor de Policía Judicial. “Esto de manera exclusiva”, precisó.

Aunque evitó confrontar directamente a la fiscal general, Rincón insistió en que el asunto debe esclarecerse con rigor: “Aquí lo que queremos nosotros es mirar al detalle lo que ocurrió. No estoy culpando al uno ni tampoco estoy evadiendo frente a las responsabilidades del otro”, afirmó.

Por tal razón, anunció que ordenó abrir investigaciones en los frentes penal y disciplinario para determinar exactamente qué sucedió y si existió alguna irregularidad en el manejo del caso.

La Fiscalía anunció varias líneas de investigación para avanzar en el análisis del material incautado en la caravana de la UNP en Anorí, donde se movilizaban alias Calarcá y otros disidentes de las Farc.

