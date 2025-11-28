La W RadioLa W Radio

“Hay tratamiento diferencial”: magistrada del CNE sobre sanción a campaña Petro Presidente

Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral, advirtió en La W que “llama la atención que haya un tratamiento diferente en esta campaña” a comparación de “las más de 100 mil investigaciones que el CNE está abordando”.

Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Foto: X del CNE.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

