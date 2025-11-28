MinJusticia asegura que prohibición del fentanilo fue “soberana” y no responde a presiones de EE.UU.

En entrevista con La W, el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, se refirió a la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes que prohibió el uso de fentanilo como droga recreativa y sin fines médicos, y además la presentación de un proyecto de ley para penalizar su porte y distribución.

El ministro Idárraga aclaró que esta determinación fue una decisión soberana de Colombia y no responde a ninguna presión de los Estados Unidos, país que le ha pedido cooperación a Colombia y en el cual hubo más de 100.000 muertos el año pasado por consumo de fentanilo.

“Es una presión de la salud pública, es una medida que nos llama la atención ante tantas vidas que se están perdiendo por el consumo de fentanilo, de ninguna manera responde a a una presión del gobierno norteamericano. Esto es una decisión soberana de Colombia“, señaló el ministro de Justicia.

Frente a las declaraciones del presidente Donald Trump en las que expuso su voluntad de realizar operaciones militares en suelo colombiano, Idárraga defendió la cooperación conjunta entre las dos naciones en vez de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

“Deben tener la completa seguridad de que nosotros como ellos estamos luchando contra las drogas y esta resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes es muestra de ello. No es necesario que se diga que están dispuestos a hacerlo. Nosotros podemos hacerlo de forma conjunta”, dijo el ministro Idárraga.

El jefe encargado de la cartera de justicia indicó que la prohibición del fentanilo no se había producido antes al tratarse también de un medicamento, por ende, no se penalizará su uso médico pero sí se fortalecerán los controles para que los componentes con los que se produce no se desvíen para la producción de la droga recreativa y al tiempo, que Colombia no se convierta en un lugar de tránsito para la comercialización y exportación de fentanilo.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause MinJusticia asegura que prohibición del fentanilo fue “soberana” y no responde a presiones de EE.UU. 12:23 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: