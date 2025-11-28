MinJusticia evalúa futuro de la ley de sometimiento presentada por Eduardo Montealegre

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinJusticia asegura que prohibición del fentanilo fue “soberana” y no responde a presiones de EE.UU.

En diálogo con La W, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se refirió al futuro de la ley de sometimiento de organizaciones criminales presentada por el anterior ministro, Eduardo Montealegre, la cual no tiene mayor ambiente actualmente en el Congreso de la República.

Según lo anunciado por el ministro, se encuentran resolviendo con el presidente Gustavo Petro qué va a pasar con el proyecto de ley -se ha especulado con su retiro- y serán días fundamentales.

“Estamos evaluando con el presidente de la República y el ministro del Interior cuál va a ser el futuro de ese proyecto de ley. Por ahora tenemos una urgencia y es por ejemplo la jurisdicción agraria. (…) Entonces hay otras preocupaciones legislativas y son definiciones del presidente de la República y estamos esperando sus orientaciones para seguir adelante con eso o no”, aseveró.

Frente a su continuidad en el cargo y nombramiento en propiedad, Andrés Idárraga afirmó que estará allí hasta que el presidente Petro lo disponga.

Asimismo, ante la “barrida” de altos funcionarios que eran de confianza de Eduardo Montealegre, el ministro encargado indicó que tales salidas responden solamente a “combinar la estabilidad del ministerio en su conjunto con personal de confianza que también necesito”.

