Perú tiene “un gravísimo problema de corrupción sistémica”: exprocurador sobre presidentes condenados

En entrevista con W Radio, el jurista peruano José Ugaz habló sobre las recientes condenas a dos expresidentes peruanos en apenas dos días: Martín Vizcarra, por 14 años, y Pedro Castillo, por 11, quienes se suman al club de los exmandatarios sentenciados del país con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

“En los últimos años hemos tenido nueve presidentes investigados por corrupción, de los cuales ya hay cuatro condenados, sin contar a Fujimori (fallecido en 2024), que sería el quinto”, explicó el también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Según el abogado, su país tiene “un gravísimo problema de corrupción sistémica que afecta las estructuras de la conformación del propio Estado”. Aun así, destacó que Perú es “el único país que ha sentado en el banquillo de los acusados a todos los altos funcionarios del Estado que han incurrido o están bajo sospecha de corrupción, y hemos sido capaces de llevarlos a prisión”.

El caso Fujimori-Montesinos, del cual Ugaz fue procurador ad hoc, “abrió un dique que permitió llevar a prisión a otros funcionarios públicos”, incluyendo presidentes, aseguró el fundador del estudio de abogados Benites, Vargas & Ugaz, añadiendo que “con todos los problemas que tiene nuestro sistema de justicia, se ha mantenido como una justicia independiente del poder político y ha tenido la capacidad de poder producir estos resultados”.

Vacancia de poder

Perú tiene “un diseño constitucional muy defectuoso” que permite con cierta facilidad aprobar la vacancia de poder contra el presidente de turno; sin embargo, ese no es “el problema de fondo” que vive el país andino, ya que este mismo sistema ha permitido encarcelar a los corruptos, quienes, de lo contrario, seguirían en el poder. “Hay que hacer los ajustes para que no sea tan fácil tumbar gobiernos, pero eso también ocurre en otros países”, argumentó.

Otro de los problemas reside en el Congreso de la República, al que muchos denominan “el Congreso del hampa”, con apenas 5 % de y vínculos a intereses subalternos y al crimen organizado. A esto se le suman “unos Ejecutivos que representan la crisis de representación política que tenemos en el país, es una clase política caracterizada por la mediocridad y por los intereses de enriquecimiento propio”, explicó.

Elecciones presidenciales en Perú en 2026

Sobre las elecciones del año que viene, Ugaz vaticinó que “el próximo periodo va a ser uno complicado, con un Congreso de la misma talla ínfima de este y un gobierno bastante mediocre que juega para unos intereses que no son del país. Creo que ese tiempo debe dar espacio para que la sociedad civil peruana pueda empezar a generar nuevos liderazgos, que es lo que necesitamos”.

Para 2026, Perú tiene 39 candidatos a la Presidencia de la República. Si se hace un análisis de sus antecedentes y trayectoria, “va a encontrar que, en vez de trayectoria política, (los candidatos) tienen prontuario. La oferta política es muy mala porque nuestra clase política está atravesada por la corrupción, la mediocridad y la vinculación con el crimen organizado. La solución requiere reformas profundas en la constitución de los partidos, la democracia interna, el financiamiento de política y otros, no se resuelve con un cambio de partido o de presidente”, expresó.

Transparencia internacional

“En última medición de Transparencia Internacional -ONG presidida por Ugaz-, Perú no está en una situación muy distinta al resto de países de América Latina”, dijo el abogado.

Transparencia Internacional tiene una medición de 0 a 100, donde 0 representa a un país fallido, absolutamente corrupto, y 100 representa un país utópicamente sin corrupción. “Los países de América Latina, excepto Uruguay, Chile y Costa Rica, están entre los 30 y 40 puntos, es decir, muy deficitario. Padecemos de corrupción sistémica y de gran corrupción en los altos niveles del poder”, afirmó.

