¿Qué debe pasar tras sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

CNE y Campaña Petro Presidente | Fotos: Colprensa

Colombia

Este viernes, 28 de noviembre, en La W, con Julio Sánchez Cristo, conversamos sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación,

El Consejo Nacional Electoral (CNE)sancionó este 27 de noviembre a la campaña Petro Presidente 2022por la violación de topes de financiación en más de $3.500 millones.Igualmente, por la supuesta financiación de fuentes prohibidad por parte de Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresaIngenial Media.

