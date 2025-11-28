El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué se sabe de los ‘safaris humanos’ en Sarajevo que investiga Italia? Así habría ocurrido la masacre

La Fiscalía de Milán investiga los supuestos ‘safaris humanos’ en Sarajevo en el que ciudadanos apasionados por las armas habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros para matar a personas inocentes.

Michael Giffoni, diplomático italiano quien dirigió el Grupo de Trabajo para los Balcanes durante la guerra en Bosnia en la década de 1990, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“La definición de ‘safaris humanos’ nace en ese periodo de la guerra donde se mencionó el bloqueo de Sarajevo, se refería a los rumores de que, durante la Sarajevo asediada, existía un grupo de francotiradores que junto a los militares y paramilitares disparaban contra civiles, hubo un grupo de extranjeros que habían sido llevados allí para disparar a los civiles y participar en estos episodios”, relató.

Asimismo, celebró que la Fiscalía de Milán haya abierto esta investigación, tras las pruebas proporcionadas por información periodística.

“Hay periodistas italianos que llevan años recopilando información (…) Puedo confirmar que los rumores sobre la existencia de estos francotiradores extranjeros son reales, eso ya se sabe”, aseguró.

¿Cómo funcionaban los ‘safaris humanos’ en Sarajevo, durante la guerra en Bosnia?

El diplomático dijo en La W que la información expresa que “pequeños grupos de personas acudían a Sarajevo para participar en estos hechos, como turistas, la información llegaba desde muchos sitios, desde cooperantes hasta voluntarios (…) Hubo un testimonio clave, que reveló a los servicios de seguridad que trabajaban en la delegación diplomática italiana que un prisionero serbio les había confirmado que él mismo había acompañado a un grupo de civiles extranjeros, entre los que estaban alemanes, franceses, suizos e incluso españoles, a las Colinas de Mostar, desde donde disparaban a los civiles inocentes”, explicó.

Finalmente, destacó que espera que estas investigaciones llevan a resultados, “ya serán ancianas o estarán muertos, pero investigarlo y llegar a conclusiones será algo histórico, encontrar alguna prueba que termine con este proceso”.

