VP de Ecopetrol que autorizó ‘regalo’ de U$42 millones prendió alarmas de UIAF

Tras la revelación de El Reporte Coronell sobre un vicepresidente de Ecopetrol que estaría siendo protegido por el presidente de la petrolera Ricardo Roa, a pesar de las alertas emitidas por la UIAF, La W publica un documento esencial dentro del proceso de pago de 42 millones de dólares al empresario William Vélez, expatrón de Roa y señalado dentro de las denuncias sobre la adquisición del lujoso apartamento al norte de Bogotá de Roa y su Pareja.

Bernardo Forero, el funcionario que ha estado en la mira de la UIAF desde antes de la llegada de Roa a la presidencia de la compañía es quien, como vicepresidente de Ecopetrol, solicita se haga el pago de los 42 millones de dólares que no se debían pagar a Termomorichal por la transferencia de las planta de generación de energía.

De hecho, en el acta de la reunión donde se acuerda el pago de los 42 millones de dólares queda consignada la preocupación de algunos de los integrantes del comité quienes señalan que se debe justificar con la mayor cantidad posible de argumentos el otrosí que se va a autorizar: “solicita a jurídica el apoyo, de tal manera que se tengo una justificación muy completa, que se evidencie que la extensión es por una razón técnica, de cara a un método de elección y se debe colocar en los antecedentes los diferentes escenarios que se estuvieron planeando, vista las diferentes estrategias”.

Según el Reporte Coronell, en enero de 2025, seis meses después del pago de los 42 millones de dólares a su ex patrón, Ricardo Roa recibió una nueva alerta de la UIAF sobre Forero y en vez de adelantar algún proceso disciplinario lo protegió.