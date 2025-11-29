ELN liberó a 11 personas que tenía secuestradas en la región del Catatumbo

Catatumbo

Ante una comisión humanitaria fueron entregadas once personas que permanecían secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo.

Son en total nueve hombres, entre ellos un firmante de paz y dos mujeres, una de nacionalidad venezolana, quienes habían sido secuestrados a inicio del año 2025, por el Ejército de Liberación Nacional - ELN - y permanecían en cautiverio en la región del Catatumbo.

La comisión humanitaria que recibió a estas personas, estuvo integrada por la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

“Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación, que se realizó durante la acción desarrollada en el departamento”, indicó la Defensoría del Pueblo.

El Ministerio Público además explicó que “la entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU, en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

De momento se desconocen los nombres de las personas liberadas.