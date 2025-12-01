Defensores de la Patria recorren Boyacá en respaldo a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial. Foto: Colprensa-Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

Este 1 de diciembre, en el Pantano de Vargas, y el 2 de diciembre en Tunja y el Puente de Boyacá, se llevarán a cabo varios encuentros de la campaña de Abelardo de la Espriella, en el marco de la caravana nacional que entrega las firmas recogidas para avalar su candidatura presidencial.

Olga Cruz Arcos, integrante de la coordinación departamental de los Defensores de la Patria, explicó que Boyacá recibirá la caravana proveniente de Santander en el Pantano de Vargas, donde se realizará el primer acto. Aunque no está confirmada la presencia del candidato, sí asistirán coordinadores y seguidores que entregarán los listados de firmas recolectadas en el departamento.

“El 2 de diciembre tendremos una concentración en Tunja, cerca del nuevo terminal, con una muestra campesina, y posteriormente en el Puente de Boyacá, donde agricultores entregarán sus firmas para enviarlas con la caravana rumbo a Bogotá”, indicó Cruz.

La campaña informó que este lunes serán entregadas 45.000 firmas recolectadas en Boyacá, que se sumarán a las que De la Espriella presentará oficialmente el 4 de diciembre ante la Registraduría Nacional en Bogotá.