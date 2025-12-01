“Estoy seguro que el centro va a terminar acá”: Abelardo de la Espriella sobre última encuesta

A seis meses de la primera vuelta presidencial, de conoció la nueva encuesta Invamer, que reveló una primera fotografía de cómo van los candidatos en la carrera por la Casa de Nariño. La encuesta la lidera Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 18,2%.

De la Espriella pasó por los micrófonos de La W y rechazó esta fotografía, según la cual, se enfrentaría a una derrota frente a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Yo tengo muchísimas mediciones. En muchas de ellas, le gano a Cepeda en segunda y le gano a muchísimos de los candidatos”, dijo.

Y dijo: “A mí me tiran piedras de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo (…) Yo voy enfocado hacia un objetivo: defender la libertad, la democracia y la institucionalidad para que nuestro país no se pierda en manos del comunismo que representa el señor Cepeda”.

También respondió cuando La W le preguntó por su crecimiento en redes sociales y su esto se debe a la publicidad que habría pagado en esos medios. El candidato lo negó: “No estoy pagando pauta, no tengo bodegas, no tengo bots. Se llama fervor (…) Hay gente a la que no le gusta que haya pasión por este movimiento”, dijo.

¿De la Espriella podrá conquistar el voto del centro?

“Yo no descarto alianza con nadie, siempre y cuando esa persona no haya estado apoyando a Petro. Aquí cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia”, dijo

Y dijo que está seguro de que el centro terminaría eventual en su campaña en una segunda vuelta: “Yo estoy seguro que si la gente tiene que escoger entre un empresario que ha generado riqueza, que ha generado puestos de trabajo, que ha sido exitoso, y una persona que representa el comunismo, como el señor Cepeda, que es empobrecimiento, polarización y destrucción; pues esas personas van a terminar acá”.

