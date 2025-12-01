El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hay muchas incoherencias, vamos a llegar a la verdad”: padre de una de las jóvenes muertas en Jaén

Alex, padre de Sharif, una de las menores colombianas que aparecieron muertas en Jaén, ciudad de España, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de este caso.

¿Por qué escogieron Jaén para emigrar?

“Nos pareció una buena opción, nos dieron buenas referencias y eso nos facilitó poder ubicarnos. Llevamos 3 años y todo ha sido muy bonito, fuimos emprendiendo con el tema del centro estético y nos quedamos aquí”, indicó.

Principal hipótesis de la muerte de las jóvenes: el bullying

Según las autoridades y la investigación, el bullying que al parecer sufrían las dos jóvenes colombianas llevó a que se quitaran la vida, algo que no comparte Alex.

“Sabemos con toda la precisión que nuestra niña no tenía ese problema, era una niña muy segura y nunca hubo indicios. Sharif era una niña que nunca emitió una alerta de que se quería quitar la vida, era feliz, siempre andaba con nosotros y estaba en su mejor momento porque inició sus estudios en educación superior”, afirmó.

Incoherencias en la principal versión del caso

El padre del menor señaló que en la hipótesis hay varias incoherencias, una de ellas el texto que le escribe a su mejor amiga antes de que todo sucediera.

“Sabemos cómo hablan los adolescentes. Ese mensaje descarto que lo haya escrito esa niña. Está muy bien escrito con espacios, tildes, comas, todo. Hay palabras que se usan que no las escribía Sharif”, dijo.

Además, no descartó la posibilidad de que haya manos detrás de la muerte de las dos jóvenes.

“Encuentro a las dos niñas colgadas. Hay muchas incoherencias con el tema de la soga con la que los amarraron, hay muchas cosas que quedan. Vamos a llegar a la verdad. No solo por las niñas, sino porque pasa en otros lugares del mundo”, sostuvo.

¿Por qué no esperaron a las autoridades?

“En ese momento uno no piensa en eso. La primera impresión al ver a una persona que está muriendo no es esperar al médico. Entonces, ni voy a sacar el celular para hacer un reporte ni nada. El impacto que uno tiene en ese momento nada que ver”, expresó.

Finalmente, manifestó que el caso está abierto, aunque los informes forenses señalan que no hay indicios de violencia. “Confiar en que se siga investigando y llegar a la verdad”.

