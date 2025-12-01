Jamás he dicho que me voy; no he renunciado al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño aseveró en W Radio: “Sigo firme en mi aspiración y pido al Centro Democrático que rectifique”.
Jamás he dicho que me voy y no he renunciado al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona).
Este lunes estalló una nueva crisis en el Centro Democrático, luego de que informaran que el proceso de selección de su candidato presidencial, o candidatos, continuará únicamente con las senadoras y precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Y sacaran de la contienda a Miguel Uribe Londoño.
La decisión la tomaron, según dijeron, luego de que conocieran que Uribe Londoño estaría pensando en adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella. Este último, de hecho, hizo una llamada al expresidente Álvaro Uribe, en el que le contó la situación.
A propósito, Uribe Londoño pasó por los micrófonos de La W y negó que eso fuese cierto: “Jamás he dicho que me voy. Yo no he dicho eso. Y desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido”, aseguró.
Igualmente, retó al partido a que le demuestren si él en algún momento manifestó su intención de irse con De la Espriella: “Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. Yo sigo firme en mi aspiración (…) no renuncio ni me renuncian”.
También calificó como “inaceptable” que lo excluyan del proceso sin habérselo manifestado antes: “Es inaceptable que se me excluya ahora de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.
Negó intensión de adherirse a Abelardo de la Espriella
El partido dijo que Abelardo de la Espriella habría recibido una llamada de Uribe Londoño anunciándole que renunciaría y se sumaría a su campaña, al respecto, y consultado en La W, dijo: “He conversado con muchas personas, pero si quisiera trabajar con Abelardo tendría que haber hecho una declaración y retirarme del proceso ¿Cómo me voy a retirar de un proceso en el que me he jugado todo por mi hijo, por las banderas y la memoria de Miguel?”.
Ahora, anunció en La W que ya pidió al director del partido, Gabriel Vallejo, que el partido “rectifique porque yo no he dicho que me retiro del proceso. Entonces, ¿por qué me está sacando?”.
