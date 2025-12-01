“No parece un proyecto científico”: exministra de Cultura Mariana Garcés sobre Galeón San José
Mariana Garcés, exministra de Cultura en el gobierno de Juan Manuel Santos, se refirió a los recientes trabajos arqueológicos que se han hecho en el Galeón San José de la mano del Gobierno Nacional.
Mariana Garcés, exministra de Cultura, y monedas encontradas en el Galeón San José. Fotos: Colprensa y X de MinCultura.
Noticia en desarrollo.
