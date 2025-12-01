La W RadioLa W Radio

Actualidad

No se preocupe por mi conciencia, que la tengo muy bien: Fajardo responde a Petro por última encuesta

Sergio Fajardo, candidato presidencial, habló en La W sobre sus ideas de cara a buscar la Presidencia en 2026.

No se preocupe por mi conciencia, que la tengo muy bien: Fajardo responde a Petro por última encuesta

No se preocupe por mi conciencia, que la tengo muy bien: Fajardo responde a Petro por última encuesta

17:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

No se preocupe por mi conciencia, que la tengo muy bien: Fajardo responde a Petro por última encuesta

17:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad