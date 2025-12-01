Orquestaron una conspiración: esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente Honduras, tras indulto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ana García Carías, abogada y exprimera dama de Honduras, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, se refirió al indulto que le otorgó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras este indulto, denunció que el caso de su esposo se trató de un complot en el que estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno Biden por el trabajo que hacía Hernández en la presidencia de Honduras.

“Los que estaban con Biden comenzaron a atacar, cuando fueron gobierno consolidaron los ataques”, afirmó.

Incluso, señaló que hay “un estado profundo que controla y buscaba imponer un gobierno socialista en Honduras”.

Asimismo, sostuvo que en el gobierno de su pareja los narcotraficantes fueron perseguidos, por lo que comenzaron a “orquestar una conspiración en su contra”.

De esta manera, se refirió al Partido Libres de Honduras, señalando a sus dirigentes de tener relación con el narcotráfico.

“Hay videos de dirigentes del Partido Libres sentados con narcotraficantes, esa es la génesis de ellos”, indicó.

“Gracias a Dios, Trump se dio cuenta”, añadió.

¿Ofrecieron algo a cambio del perdón?

“No. Siempre hemos dicho la verdad, siempre supimos de la inocencia de mi esposo, siempre hemos llevado un mensaje de la injusticia de este caso”, dijo.

Indulto no significa inocencia

“Una de las cosas que el presidente Trump siempre manifestó en su campaña y a pocos días de tomar posesión, creó un departamento que se iba a encargar de revisar los casos donde hubiera instrumentalización de la justicia”, mencionó.

¿Tuvieron conversaciones con Marco Rubio?

Negó que ella o la familia del expresidente de Honduras hayan podido conversar con Marco Rubio, secretario de Estado, pero reconoció que él conoció y compartió con su esposo.

“Él es una persona que conoció a mi esposo, coincidieron. Siempre hubo un mensaje común con el combate contra el narcotráfico, la defensa de la democracia en Venezuela”, aseveró.

Escuche la entrevista completa aquí: