Padres de una de las niñas muertas en Jaén ponen en duda la hipótesis de las autoridades

El padre de Sharif, la menor de 16 años, considera que podría tratarse de un “asesinato perfecto”, sobre todo sí se tiene en cuenta el último mensaje enviado por Rosmeth (15 años) a su hija, ya que para él no concuerda con un mensaje de despedida entre dos personas que deciden quitarse la vida juntas.

“Me duele decir esto en voz alta, pero siento que necesito que lo escuches. Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por cada momento en que sentí que no estaba sola. Gracias por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida. No sé cómo explicar lo que siento ahora. Despedirme duele más de lo que imaginé, pero, aunque esto sea un ‘adiós’, quiero que sepas que lo que vivimos juntas se queda conmigo guardado en un lugar muy especial de mi corazón. Ojalá la vida te regale alegría, personas que te valoren como yo te valoro y momentos que te hagan sonreír aun cuando yo no esté cerca. Gracias por ser tú, por ser mi amiga y por dejarme ser parte de tu vida. Te voy a extrañar más de lo que puedo decir y te llevaré siempre conmigo. Con amor, Chara”.

Otra de las hipótesis que desmienten los progenitores de Sharif es que las menores no tenían una relación sentimental y tampoco motivaciones para quitarse la vida. Por el contrario, aseguran que estaban en el mejor momento.

En una entrevista para televisiòn española la madre colombiana comentó que Sharif tenía una relación sentimental con un joven de su edad.

“Lo único que quiero es que no especulen cosas que no saben, han dicho que estaban enamoradas y eran amigas de las que tienes y con la que pueden hablar de todo…”.

Tras la noticia, que ha conmocionado a la también conocida como Capital del Aceite de Oliva, el ayuntamiento decretó tres días de luto por estas dos trágicas muertes.