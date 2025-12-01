Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya. Fotos: Colprensa y suministradas.

Pan Pa’ Ya se sumó a la campaña Vamos Pa’ Lante: así es la alianza

Este lunes, 1 de diciembre, en los micrófonos de La W habló Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya, quien anunció que se suma a la campaña Vamos Pa’ Lante’.

Así, explicó el modo en el que lo hará.

Según dijo, la dinámica para apoyar la campaña será la siguiente: cada vez que una persona se va a comer un buñuelo, usted debe saber que Pan Pa’ Ya ya está donando un dinero para la campaña.

Es decir, que por cada buñuelo comprado, puntualmente en este mes de diciembre en donde este platillo es muy consumido, se dona un porcentaje del precio de este mismo a la campaña.

La dinámica estará vigente desde este 1 de diciembre, hasta el 24 de este mes, cuando sea Navidad.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

