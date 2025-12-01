Pan Pa’ Ya se sumó a la campaña Vamos Pa’ Lante: así es la alianza
Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya, habló en La W y explicó como desde la compañía se suman a la campaña Vamos Pa’ Lante.
Pan Pa’ Ya se sumó a la campaña Vamos Pa’ Lante: así es la alianza
19:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya. Fotos: Colprensa y suministradas.
Este lunes, 1 de diciembre, en los micrófonos de La W habló Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya, quien anunció que se suma a la campaña Vamos Pa’ Lante’.
Así, explicó el modo en el que lo hará.
Según dijo, la dinámica para apoyar la campaña será la siguiente: cada vez que una persona se va a comer un buñuelo, usted debe saber que Pan Pa’ Ya ya está donando un dinero para la campaña.
Le puede interesar
Es decir, que por cada buñuelo comprado, puntualmente en este mes de diciembre en donde este platillo es muy consumido, se dona un porcentaje del precio de este mismo a la campaña.
La dinámica estará vigente desde este 1 de diciembre, hasta el 24 de este mes, cuando sea Navidad.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Pan Pa’ Ya se sumó a la campaña Vamos Pa’ Lante: así es la alianza
19:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles