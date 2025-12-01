El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pide perdón, pero no admite culpa: ex MinJusticia de Israel por solicitud de indulto a Netanyahu

Daniel Friedmann, exprofesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv y exministro de Justicia de Israel, habló con La W acerca de la petición de indulto que hizo Benjamín Netanyahu a Isaac Herzog sobre sus tres casos de corrupción.

En contexto: Netanyahu pide cancelar audiencia prevista para el 2 de diciembre en su juicio por corrupción

“Netanyahu pide el perdón por las ofensas de las cuales lo acusan, pero no admite que es culpable. Él quiere ese perdón porque lo acusan de corrupción”, aclaró.

Afirmó que el debate abierto en Israel es sobre si el presidente de Israel puede darle ese indulto a Netanyahu sin haber admitido la culpabilidad en esos casos.

Advirtió que habrá presión tanto de los opositores como los que apoyan a Netanyahu. Por eso, aseguró que si el fuera el presidente de Israel, lo perdonaría, pero con condiciones.

¿Donald Trump tiene peso en esta decisión?

Friedmann señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede decir que apoya el perdón a Netanyahu, “pero no tiene ningún poder oficial”.

“El presidente de Israel tiene que enfocarse en si ese perdón debe darse con condiciones: que Netanyahu renuncie a la política, por ejemplo”, mencionó.

Escuche la entrevista completa aquí: