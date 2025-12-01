El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Principal dueño es la humanidad: autor del libro ‘Neptune’s Fortune’ sobre tesoro del Galeón San José

La W conversó con Julian Sancton, autor de ‘Neptune’s Fortune’, el libro sobre Roger Dooley que será publicado el 27 de enero del 2026 y que aborda todo el tema del descubrimiento del Galeón San José.

El escritor aseguró que Dooley se ha dedicado desde 1984 al tema del galeón, año en el que por primera vez descubrió documentos en el en el Archivo General de Indias sobre la Batalla de Barú de 1708.

“A partir de ese momento, es una obsesión que ha dominado su vida”, dijo.

Afirmó que el presidente de la República, Gustavo Petro, ya mantuvo conversaciones con el señor Dooley, pero advirtió que hay consideraciones de ambas partes que generan problemas y que no sea sencillo.

“Estoy seguro que el señor Dooley estaría muy feliz de participar en una expedición”, sostuvo.

¿Quién es el dueño del tesoro?

“No puedo decirlo, hay muchos dueños, pero el principal es la humanidad. Muy triste sería si el tesoro fuera dispersado en muchos dueños. La mayor posibilidad es que quede en un gran museo en Cartagena para mostrarlo, es el gran tesoro”, expresó.

¿Cuál es el valor del tesoro del Galeón San José?

Ante las especulaciones de que en tesoro tendría un valor de 300.000 millones de dólares, otros mencionan que estaría entre los 10.000 o 20.000 billones de dólares, Sancton señaló que es “imposible darle un valor”.

“Los valores que son citados son de 20 billones de dólares. Es imposible darle un valor a algo como esto porque hay valor de oro, metal, plata, pero hay uno histórico”, comentó.

“Hay millones de monedas que en el marcado bajará. El valor solo del oro, de la plata y del metal es aproximadamente de 1.000 o 2.000 billones de dólares”, agregó.

¿Se pueden robar el tesoro del Galeón San José?

No cree que esto pueda ser posible porque la Armada colombiana siempre patrulla el lugar. No obstante, advirtió que no tiene conocimiento de cómo ha cambiado el contexto arqueológico del tesoro.

¿Colombia no confía en el señor Dooley?

Contó que Dooley piensa que la postura de Colombia es desde un ámbito nacionalista, “quieren tener el control sobre el Galeón”. Además, resaltó que él se pregunta por qué no ha sido invitado a participar en las expediciones y quiere ser parte de una exploración. “No hay nadie que lo conozca mejor que él”.

Escuche la entrevista completa aquí:

