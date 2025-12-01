Roger Stone: El hombre detrás del indulto de Trump a expresidente hondureño

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay desconcierto en varias sectores del Gobierno de los Estados Unidos por el anuncio del presidente Donald Trump de otorgar indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado por narcotráfico.

Un jurado de Nueva York sentenció al expresidente hondureño a 45 años de prisión por conspiración para importar narcóticos, posesión y tráfico de armas.

Aunque el indulto a Hernández se ha justificado diciendo que fue víctima del uso de la justicia como arma política durante la administración del presidente Joe Biden, la verdad es que las investigaciones sobre nexos de Hernández con el narcotráfico empezaron durante la primera administración de Donald Trump.

La instrucción inicial de la causa estuvo a cargo del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Emil Bove, quien ha sido abogado personal del presidente Trump.

El rastreo de las actividades ilícitas de Juan Orlando Hernández costó mucho esfuerzo, muchos millones y se extendió por años. Lo hicieron los mismos agentes federales que lograron la extradición, el juicio y la sentencia de su hermano Tony Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

Las evidencias que se hicieron públicas durante el juicio del expresidente muestran, entre otras cosas:

Que fue el hombre clave para hacer llegar a Estados Unidos al menos 500 toneladas de cocaína Que recibió para su campaña un millón de dólares del mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en su momento el más grande capo del mundo. Que ordenó a miembros del Ejército y de la Policía de Honduras proteger a algunos narcotraficantes Que un hombre acusado de ser cómplice del mandatario fue asesinado en prisión antes de que pudiera hablar Que utilizó el dinero del narcotráfico para ganar dos elecciones.

La evidencia contra el expresidente hondureño es robusta y nadie se asombró de la condena.

Sin embargo, pudo más el lobby político que la administración de justicia.

El mayor impulsor del indulto a Juan Orlando Hernández se llama Roger Stone y es un consultor político, también indultado por Donald Trump, a quien amigos y enemigos califican como “brillante e inescrupuloso”.

Stone tiene el rostro del cuestionado expresidente Richard Nixon tatuado en la espalda:

Foto: Suministrada

Aunque admira mucho a Nixon, Roger Stone admite que empezó su carrera de estratega haciendo guerra sucia contra él: “Recuerdo pasar por la línea de la cafetería y decirle a todos los niños que Nixon estaba a favor de que fueran a la escuela los sábados ... Ese fue mi primer truco político”.

Meses después estaba trabajando a favor de Nixon. Por ejemplo, para sacar del juego a un rival en la nominación, plantó una donación de la “Alianza de jóvenes socialistas” en la cuenta de campaña del adversario y luego filtró el recibo de depósito.

Con estratagemas como esa, Stone ha sido parte de seis campañas presidenciales

Ha sido calificado por revistas como GQ como uno de los hombres mejor vestidos de Estados Unidos, con una característica rara, jamás usa medias. Un documental sobre su vida puede verse en Netflix y se llama “Get me Roger Stone”, traducido “Pásame al teléfono a Roger”.

Conocí a Roger Stone en el año 2016 en un restaurante de Miami. Fue en una mesa de cuatro en la que estaban con nosotros el comentarista político demócrata Fernand Amandi y la periodista Lourdes Torres.

Es un hombre simpático, que habla con cierto cinismo encantador, en esa única ocasión me contó que su esposa era cubana y me di cuenta de que sabía mucho más de Colombia de lo que yo esperaba.

Para esa época, Roger Stone tenía cinco carros Jaguar, que adoraba manejar, y vivía en una lujosa casa en Fort Lauderdale, Florida, la misma casa en la que fue arrestado en 2019 como responsable de cinco delitos que incluían: Manipulación de testigos, obstrucción a la justicia, y haberle mentido al congreso de Estados Unidos dentro de la investigación por la influencia rusa en las elecciones.

Un año después, en 2020, el presidente Donald Trump expidió un indulto para favorecerlo.

Ahora, Stone celebra el indulto de Juan Orlando Hernández. Poco después del anuncio del presidente de Estados Unidos, él publicó un trino en X, curiosamente escrito en español, que dice: “Gracias, presidente Trump, por hacer justicia y conceder el indulto presidencial en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue incriminado por Biden por un supuesto tráfico de drogas que nunca existió”.

“Desde hace mucho tiempo he abogado por un indulto en este caso”

En el mensaje está arrobada Ana García, la esposa del expresidente condenado, y su hija Isabela Hernández.

Roger Stone parece haber logrado lo imposible. Sacar de la cárcel a un expresidente recién condenado por narcotráfico.

Con toda seguridad, la diligencia debió salir costosa.

Anoche en el Air Force One, en la misma conversación en la que el presidente Trump confirmó que tuvo una llamada con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, dijo sobre el indultado Juan Orlando Hernández: “La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (...) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos” y agregó esta frase “Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”.

Es posible que alguien que nos esté oyendo necesite de los servicios de Roger Stone.

