Solo faltan 19 aviones de Avianca por actualizar el software A320: se hará en Medellín

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, habló en W Radio sobre la crisis causada por la actualización de los Airbus A320.

La ministra señaló que en Colombia alrededor de 130 aviones necesitaban actualización: cinco eran de Latam, que pudo hacer la actualización donde está el avión; uno de JetSmart, y esa actualización se hizo el viernes; y quedaban 124 que son de Avianca.

Al respecto, señaló que esa actualización se puede hacer de dos maneras: llevando una USB al avión y la otra es que hay que llevarlo a un taller, en el mundo hay 23 o 24 talleres, “en Colombia afortunadamente tiene uno, queda en Medellín”, apuntó.

“Hoy el saldo es que hay que hacer en taller la actualización tan solo de 19 aviones”, anunció la MinTransporte.

De hecho, el software llegó al país ayer y por eso harán esta actualización en dos o tres días máximo.

Además, la “reacomodación ya está en un 92%. Entonces, los pasajeros están teniendo opción para reemplazar su vuelo por otro, casi en las mismas condiciones o en las mismas condiciones en un 92%”, afirmó Rojas.

¿Y los usuarios afectados?

Al respecto, la ministra afirmó que sí hubo una afectación y por eso desde el primer momento crearon un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que resaltaron que las aerolíneas, y especialmente Avianca, deben garantizar alternativas a la gente.

“Debe haber una comunicación reforzada en los contact centers, por el WhatsApp de la empresa, por teléfono, de manera que la gente esté informada y si le llega una notificación de cancelación, de manera inmediata tenga opciones”, afirmó.

