Ver su relación con montañas de cadáveres me dejó en shock: hijo de Hans Frank, criminal de guerra nazi

Este lunes, 1 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló, en el marco de los 80 años de los Juicios de Núremberg, Niklas Frank, hijo de Hans Frank, asesor jurídico de Adolf Hitler y nombrado en 1939 gobernador general de los territorios polacos ocupados, quien fue ejecutado el 16 de octubre de 1946 tras ser declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Durante la conversación con este medio dijo que no le gustaba recordar lo que hacía su padre, porque además de todo lo que se supo, él como hijo no lo veía seguido porque este “nunca estaba con la familia”.

Sin embargo, dijo que el “único recuerdo amoroso” que tenía de su padre era cuando este lo dejaba jugar con el jabón que se hacía en el agua al momento de afeitarse y aplicárselo en la cara.

En contra parte con estos recuerdos familiares, Niklas habló de lo que conoció de su padre cuándo se desarrolló todo el final de la Segunda Guerra Mundial.

Dentro de lo que reconoció dijo que al ser Hans Frank el gobernador general de los territorios polacos ocupados, “su padre era realmente el responsable de cada uno de esos asesinatos”.

¿Qué tan difícil fue para él como hijo descubrir que su padre era un criminal de guerra?

Frank, además, relató que se comenzó a dar cuenta de lo que hacía su padre por los periódicos y por lo que se informaba en los Juicios de Núremberg.

“Empezó, inicialmente, cuando comenzaron a salir noticias en los periódicos en donde mi padre ya era visto de una manera muy, muy distinta, sobre todo a través de las publicaciones que se hacían a través de Estados Unidos. Salía en todos los periódicos”, dijo.

Y agregó: “Después vino ya todo lo del juicio de Núremberg y comencé a darme cada vez más cuenta cuando los periódicos empezaban a mostrar las fotos de esas cantidades de montañas de cadáveres. Debajo de la ilustración decía que esos eran cadáveres encontrados en los campos de concentración en Polonia. Inmediatamente tuve, un poco, esa reacción de poner eso hacia mi padre y fue un enorme shock″, contó.

En el caso de su madre, contó que ella nunca le mencionó nada de lo que hacía el Nazismo en Alemania, pero que tampoco comentó en algún momento estar de acuerdo con ellos.

Sin embargo, dijo que sintió que su madre “hasta el último minuto estuvo siempre convencida de su propia labor que había hecho durante la guerra”.

