“Al perro no lo capan dos veces”: Katherine Miranda reveló que no votará por Cepeda en elecciones 2026

Al perro no lo capan dos veces: Katherine Miranda reveló que no votará por Cepeda en presidenciales 2026

La representante del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, en diálogo en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, se refirió a las elecciones presidenciales de 2026 y reveló el candidato por el cual no votaría : Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Sin embargo, dio pinceladas de los candidatos que le llaman la atención.

¿Cuáles candidatos presidenciales son positivos para Katherine Miranda?

La representante Miranda dio algunos nombres de candidatos presidenciales que, para ella, son positivos para el país.

“David Luna me parece un tipo juicioso, riguroso, es un excelente candidato. Obviamente, de mi casa, Sergio Fajardo. Toda la vida he votado por él, me conoce desde que tengo 16 años. Me parece que es un hombre que de verdad puede unir este país. También me encanta Juan Manuel Galán, está haciendo un buen trabajo porque sí siento que necesitamos una coalición”, reveló.

Explicó que en este momento electoral “necesitamos traer lo mejor de todos los sectores políticos. En todos los sectores políticos hay gente buena y creo que en ese combo de personas podemos sacar una coalición importante y que de verdad le aporte al país“, dijo.

¿Y por quién no votará Katherine Miranda en las elecciones presidenciales de 2026?

Así, la representante Miranda, en contra parte, reveló que el candidato por el cuál no votará es Iván Cepeda, pues anteriormente, según dijo, apoyó el proyecto del presidente Petro y cayó “por ingenua”.

“Yo no puedo decir hoy por quién voy a votar, pero sí voy a decir por quién no voy a votar: no voy a votar por ningún candidato que esté proponiendo una constituyente, que esté proponiendo acabar o cerrar el Congreso de la República, que valide o que tenga un silencio cómplice ante la grave situación de seguridad que hoy estamos viviendo “, introdujo.

Y así, reveló: “ No voy a votar por Iván Cepeda , no voy a votar por el continuismo de este proyecto”, según dijo, porque “al perro no lo capan dos veces. Yo caí la primera vez por ingenua , porque de verdad creí en este proyecto de cambio, pero sinceramente siento que el camino que debe tomar ahorita Colombia es el de no más polarización, el de construir, el de dejar de señalar. Creo que Colombia es un país que de verdad merece tener un gobernante que saque lo mejor de todos los colombianos y a eso le voy a apostar.

