Este martes, 2 de noviembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y advirtió que en Colombia se estaría, presuntamente, censurando al diario sueco Expressen, medio que, entre otras cosas, ha realizado denuncias con respecto al estilo de vida que llevaría Verónica Alcocer en Suecia.

“Este portal hizo unas denuncias, unas investigaciones sobre la vida de Verónica Alcocer, efectivamente en Estocolmo. Sin embargo, de manera sorpresiva, este portal fue censurado. El país no pudo tener acceso a este portal ni a la página donde efectivamente se hablaba de Verónica Alcocer”, reveló Miranda.

La representante de la Alianza Verde, además, dijo que enviaron “un derecho de petición preguntando si este portal había sido censurado por parte del Gobierno Nacional. Este derecho de petición lo enviamos al Ministerio de las Tecnologías y nos acaban de responder que sí, que efectivamente este portal había sido censurado el pasado 31 de octubre, pero supuestamente por un tema de juegos ilegales, no por censura”.

Y agregó: “No es posible, y no es para nada congruente, que pudimos tener acceso (a la información) cuando salió y, posteriormente, fue bloqueado, y ahora nos dicen que fue por un tema de juegos de azar”.

Y así, concluyó enfatizando en que “esto es una alerta gravísima que debemos tener en Colombia porque esto es claramente una censura a los medios de comunicación, en este caso, internacionales”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Alerta grave”: Katherine Miranda advirtió presunta censura al diario sueco Expressen tras denuncias 13:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: