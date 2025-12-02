El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los riesgos de dar un celular antes de los 12 años? Esto reveló un nuevo estudio

Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics alerta sobre los posibles riesgos para la salud de entregar un smartphone antes de los 12 años. El doctor Ran Barzilay, autor del estudio y psiquiatra del Centro de Prevención, Intervención e Investigación del Suicidio Juvenil en el Hospital de Niños de Filadelfia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

Según explicó el doctor, tras analizar datos de más de 10.500 niños en Estados Unidos, los investigadores hallaron que quienes tuvieron un teléfono a edad temprana “presentaron mayores tasas de depresión, mala calidad del sueño y obesidad”.

Además, cuanto más jóvenes eran los niños al recibir su primer celular, mayores eran los efectos negativos, especialmente en el descanso y el bienestar emocional.

“Los niños o los adolescentes están desarrollando su cerebro en esta etapa de la vida, entonces son muy sensibles al ambiente y parte de eso también es el ambiente digital. Los celulares ayudan a conectar a las personas, a obtener información les puede ayudar en sus labores del colegio, puede ser receptivo para el niño y el adolescente tanto para lo bueno como para lo malo”, explicó.

No obstante, destacó que la decisión depende de cada familia, pues no se sabe con exactitud cuál podría ser una buena edad para entregarle al menor un celular, “la importancia es chequear las consecuencias que puede tener, su humor, si duerme suficiente, si hace cosas distintas a estar en el celular como ver y compartir con los amigos y la familia en la vida real, si tiene actividad física, eso es lo importante”.

Aunque el estudio no prueba una relación directa de causa y efecto, los expertos advierten que esta etapa del desarrollo es especialmente sensible y que el uso constante del teléfono puede desplazar actividades clave como dormir, socializar y hacer ejercicio.

Escuche la entrevista completa en La W:

