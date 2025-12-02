Denuncian presuntas trabas en el Concejo de Cali para la elección del nuevo contralor

La elección del nuevo contralor de Cali continúa en vilo tras varias sesiones fallidas del Concejo, marcadas por la falta de quórum, advertencias jurídicas y señalamientos sobre presuntas presiones o injerencias.

Los ternados manifiestan preocupación por la incertidumbre que rodea la decisión, entre ellos, la abogada Ligia Amanda Gallego, quien considera que el trámite ha sido complejo y genera desconfianza.

“Este proceso ha sido tormentoso desde muchos ángulos. Me he presentado a varias convocatorias donde mi hoja de vida y mis conocimientos me han llevado siempre al primer lugar. No comprendo qué está pasando, me encuentro anonadada con toda esta situación. Espero que el Concejo actúe conforme a la ley y la Constitución”, afirmó.

Por su parte, el contador tulueño Diego Mauricio López, señala que presuntamente habría injerencia de la Alcaldía de Cali en el proceso, aunque advierte que no cuenta con pruebas que permitan afirmarlo.

“Se escuchan muchos rumores de que presuntamente hay injerencia del Ejecutivo, desde mi posición yo no tengo argumentos ni ningún tipo de pruebas para decir que eso está pasando. Lo cierto es que ya van cuatro sesiones sin avanzar en la elección y esperamos que en cualquier momento volvamos a ser citados y que el concejo en pleno pueda tener la posibilidad de escucharnos”, dijo.

La situación fue descrita como incierta por Gustavo Alberto Barrientos, otro de los ternados, quien afirma que desconoce cuáles serían las intenciones o pretensiones detrás de las reiteradas ausencias de los concejales.

“Hemos estado en las cuatro sesiones en las cuales 14, 15 concejales no han asistido. Desconocemos las razones, diferentes a lo que es constitucional y legal, que se debe cumplir la elección de contralor.”, manifestó.

Ante estas dudas, el presidente del Concejo, Edison Lucumí, explicó que parte de los cabildantes sostiene que existen vacíos o riesgos jurídicos derivados de advertencias de la Procuraduría, lo que ha llevado a que no se conforme el quórum requerido.

“Algunos concejales han argumentado que hay dudas jurídicas acerca del proceso, emanadas por la Procuraduría, pero nosotros desde la mesa directiva igual hemos realizado este proceso de convocatoria”, señaló.

También explicó que ahora inicia un periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser convocadas por el alcalde de Cali. Señaló que ya le enviaron la solicitud al mandatario para que incluya la elección del contralor en agenda; de no citarse, la decisión quedaría en manos de la nueva mesa directiva el próximo año.

