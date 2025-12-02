El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El objetivo es cerrar las brechas”: Aris Mining se suma a Vamos Pa’ Lante con $50 millones

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Diana Merchancano, vicepresidenta de Sostenibilidad de Aris Mining y directora de la Fundación Aris Mining, una empresa que ha impactado de forma significativa a territorios con una profunda tradición minera en Antioquia, Caldas y Santander.

“Estamos felices de hacer parte de esta poderosa campaña. La Fundación Aris Mining tiene un firme compromiso con la educación, es uno de los caminos que realmente permiten dejar huella, somos testigos de esos territorios donde es necesario cerrar esas brechas, por eso apoyar estos incentivos tiene todo el sentido”: expresó.

Asimismo, destacó que le están apuntando al bienestar emocional para los jóvenes, buscando otorgar oportunidades y una vida con sentido.

“Nos unimos a esta campaña con 50 millones de pesos para la educación de los jóvenes”, reveló.

Escuche la entrevista completa en La W:

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

