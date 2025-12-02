Exsecretario Salazar acusa de “carrusel de irregularidades” el convenio del gobierno para pasaportes

En entrevista con La W, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, respaldó la petición de la Procuraduría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que suspenda, vía medidas cautelares, cualquier giro de recursos a la Casa de la Moneda de Portugal, en el marco del demandado convenio para la fabricación de pasaportes.

Incluso, Salazar quien salió del gobierno denunciando improvisaciones y decisiones antitécnicas, calificó el nuevo convenio tripartito Cancillería-Imprenta-Casa de la Moneda como un “carrusel de irregularidades” que incluso podrían rayar en lo delictual.

“La petición que está formulando ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es más que fundada porque ese convenio y prácticamente todas las actuaciones que se han surtido en estos año y medio son un carrusel de irregularidades muchas de ellas considero yo constitutivas de delitos” aseveró Salazar.

Al ser indagado, Salazar afirmó que el Gobierno se ha equivocado en el manejo que le ha dado a la situación de los pasaportes, partiendo de desconocer y vetar al proveedor actual del contrato (Thomas Greg & Sons) mediante acciones “irregulares”, firmando convenios entre entidades sujetas a distintos regímenes de contratación, y con una Imprenta Nacional que no está en capacidad de asumir el servicio.

Salazar agregó que en su criterio los colombianos terminarán pagando los platos rotos de las “improvisaciones” del gobierno del presidente Petro.