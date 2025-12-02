El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hacienda Santa Bárbara está cargada de sorpresas: “La experiencia no se puede empaquetar”

Bogotá

Amparo Castilla, CEO de Hacienda Santa Bárbara, conversó con La W y detalló cuáles son las sorpresas que tiene el centro comercial para que los colombianos y turistas puedan disfrutar en plenitud de la experiencia que ofrecen.

Comentó que lo que hace especial a Hacienda Santa Bárbara en medio de la época digital, en donde las compras se hacen por internet, es la experiencia que brindan a sus clientes.

“La experiencia no se puede empaquetar”, señaló.

¿Cuáles son las sorpresas que tiene Hacienda Santa Bárbara?

Los visitantes de Hacienda Santa Bárbara podrán disfrutar, además de la diversidad de comercios con ofertas y todo tipo de productos, de las canchas de pádel, la grandeza de su almacén Olímpica, la bolera y un espacio de coworking cómodo y seguro.

Castilla recordó que desde el 7 de diciembre de 2015 se dio la apertura de puertas de Andrés Carne de Res en Hacienda Santa Bárbara. “Si sumamos todos los años en que emos estado abocados a poder instalar un proyecto en Hacienda, ¿qué nos espera? Todo lo que pensamos en esa época”. Así, manifestó que para este icónico centro comercial vienen cosas importantes.

“Hacienda está enclavada en la mitad de Bogotá, vengan a disfrutar gratuitamente”, invitó.

Escuche la entrevista completa aquí: