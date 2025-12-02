El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Muchos me han pedido que sea candidato del Centro Democrático: Alirio Barrera por posible aspiración

En medio de la crisis interna que atraviesa el Centro Democrático, tras la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la encuesta del partido para escoger a su candidata o candidatas a la Presidencia, el senador Alirio Barrera confirmó que está buscando aspirar a la Presidencia.

“Hoy se tomará una decisión”, señaló, y agregó que lo está estudiando porque se lo han pedido militantes, congresistas, reservas de la fuerza pública, ganaderos, cristianos y otros sectores, para ocupar el lugar que dejó Uribe Londoño.

Y dijo que no tendría necesariamente que medirse en la encuesta, que ya arrancó, pues en las reglas internas del partido quedó suscrita la posibilidad de que el partido escoja dos candidatos: “El partido sacó un comunicado que se reserva el derecho más adelante de poner otro candidato (…) puede ser cualquiera”.

Frente a la pregunta sobre si él tendría el beneplácito del expresidente Uribe o del director de la colectividad, Gabriel Vallejo, dijo que “el partido puede escoger a cualquiera, nunca he dicho que voy a ser yo (…) Nada se hará sin que haya el beneplácito de todos”.

También se le cuestionó su si su ingreso a la contienda electoral en este punto fragmentaría aún más el voto de derecha, frente al crecimiento de Iván Cepeda en las encuestas, Barrera señaló: “Hay que unirnos, pero más que la alianza, hay que cambiar el discurso. Hay que irnos a las necesidades de la gente”.

Sobre la decisión de José Obdulio Gaviria de respaldar a Juan Carlos Pinzón, lanzó una pulla: “Hay mucho uribista que hoy no está respaldando a las listas del uribismo. En lugar de pelearlos, hay que llamarlos a la unión”.

Escuche la entrevista completa en La W:

