Presidente DAVIbank explicó beneficios para clientes de Scotiabank Colpatria: cajeros, oficinas y más

Jorge Rojas, presidente de DAVIbank, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la integración de Scotiabank Colpatria por parte del Grupo Davivienda.

Ante las dudas de muchas personas sobre si Davivienda desaparecerá, aclaró que no es así.

“DAVIbank es un banco hermano de Davivienda que comparte un mismo dueño. La ‘casita roja’ sigue siendo patrimonio de los colombianos”, indicó.

Es decir, esta es una transición en donde Davivienda Group integra a Scotiabank Colpatria a su red, brindándole más beneficios a los usuarios de esa entidad.

¿Cuál es el impacto para los clientes de Scotiabank Colpatria?

“Es un cambio transparente y sencillo. Mantendrán sus tarjetas y sus accesos, lo único que cambia es el nombre y los logos”, sostuvo.

Así las cosas, mencionó que desde este 1 de diciembre los usuarios de DAVIbank pueden acercarse a cualquier cajero Davivienda y usarlo de manera ilimitada y gratis, lo que les brinda una de las redes de oficinas y servicios más importantes del país.

De esta manera, los antiguos clientes de Scotiabank Colpatria podrán seguir usando sus tarjetas antiguas, aunque los nuevos clientes recibirán las tarjetas con el logo de DAVIbank.

¿Qué pasa con Colpatria?

“Desaparece lo que es el banco porque el Grupo Colpatria sigue haciendo sus inversiones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: