El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pulso por salario mínimo: Fenalco dice que no va a “calentar puesto”; CGT asegura que no hay preacuerdo

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló en La W sobre su ausencia en la mesa de negociación del incremento del salario mínimo para 2026, que fue criticada por varios sectores que interpretaron esto como rendirse antes de tiempo y no dar la pelea con su postura.

“La mesa de concertación es un escenario constitucional que ha funcionado históricamente para discutir las políticas salariales del país y, por supuesto, los incrementos del salario mínimo en Colombia. Lamentablemente, en esta oportunidad, ya el presidente Petro anunció que el salario mínimo iba a ser del 11%. Igualmente, el ministro de Trabajo anunció que iba a ser de dos dígitos: $ 1’800.000”, señaló el líder gremial.

A ello agregó que esas cifras “se salen de cualquier parámetro técnico o económico en el cual se pueda negociar”.

Por tanto, resaltó que “no tiene sentido sentarse en una mesa cuando ya el Gobierno tiene la decisión de antemano, que seguramente está acordada con los trabajadores (...) es simplemente ir a, como se dice, a calentar pupitre, a pasar un proceso y a ser burlados cuando la decisión ya está tomada”.

Percy Oyola, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), respondió que “es una lástima que no podamos contar con todos los actores y con un sector tan importante como son los comerciantes”.

Oyola le respondió a Cabal señalando que “no existe ningún preacuerdo entre el Gobierno y los trabajadores, porque apenas el próximo 9 de diciembre presentaremos nuestra aspiración en esta materia. Sí es evidente que hemos planteado que el incremento salarial debía ser de dos dígitos”.

A ello le respondió Jaime Alberto Cabal que “a escasos seis meses de las elecciones presidenciales y siete de que se acabe el Gobierno, pues obviamente la decisión va a ser populista”, agregando que hay que recordar que el salario mínimo tiene atado o indexado una serie de costos adicionales como el incremento de los cupones de la salud, el transporte público, la educación, entre otros muchos factores.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Pulso por salario mínimo: Fenalco dice que no va a “calentar puesto”; CGT asegura que no hay preacuerdo 12:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo