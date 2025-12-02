¿Qué opina de los señalamientos de la Fiscalía a los exministros de Petro en caso UNGRD?

Colombia

Este martes, 2 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, hablamos sobre los señalamientos que hizo la Fiscalía contra los exministros del Gobierno Petro Ricardo Bonilla, Hacienda; y Luis Fernando Velasco, Interior.

Dentro de lo mencionado por el ente acusador, se dijo que los dos exfuncionarios del Gobierno “lideraron, promovieron y dirigieron una organización criminal”.